Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Феррари» рассказали, будут ли делить пилотов на первого и второго в 2022 году

В «Феррари» рассказали, будут ли делить пилотов на первого и второго в 2022 году
Комментарии

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что оба пилота его команды в следующем сезоне Формулы-1 будут иметь равный статус, и именно ход чемпионата определит иерархию среди гонщиков.

«Приоритетом всегда будет оставаться команда, но нет сомнений, что если они смогут побороться за важную позицию в чемпионате, то именно факты покажут, кто будет пилотом номером один.

Я считаю, что в Формуле-1 важен не только талант или способности гонщика, но и везение. Часто бывает так, что пилот расплачивается результатом за ошибки других, просто потому, что ему не повезло. Вот почему я не думаю, что на данном этапе нам нужен гонщик номер один или номер два. Мы ещё обсудим это, когда придёт время», — приводит слова Бинотто Motorsport Italia.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021