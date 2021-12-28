В «Феррари» рассказали, будут ли делить пилотов на первого и второго в 2022 году
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что оба пилота его команды в следующем сезоне Формулы-1 будут иметь равный статус, и именно ход чемпионата определит иерархию среди гонщиков.
«Приоритетом всегда будет оставаться команда, но нет сомнений, что если они смогут побороться за важную позицию в чемпионате, то именно факты покажут, кто будет пилотом номером один.
Я считаю, что в Формуле-1 важен не только талант или способности гонщика, но и везение. Часто бывает так, что пилот расплачивается результатом за ошибки других, просто потому, что ему не повезло. Вот почему я не думаю, что на данном этапе нам нужен гонщик номер один или номер два. Мы ещё обсудим это, когда придёт время», — приводит слова Бинотто Motorsport Italia.
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