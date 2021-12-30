Магнуссен рассказал, как в «Макларене» дважды его обманули

Бывший гонщик Формулы-1 Кевин Магнуссен выпустил автобиографию под названием «Всё или ничего», в которой рассказал множество интересных фактов о своей карьере. В частности, Магнуссен раскрыл подробности своего пребывания в «Макларене» в качестве боевого гонщика.



Так, например, по заверениям Кевина, бывший директор команды Мартин Уитмарш договорился в 2014 году о контракте с «Форс Индией» для датчанина, однако Рон Деннис наложил вето на данный переход и предложил Кевину место боевого гонщика «Макларена». Любопытно, что на следующий день Деннис уволил Мартина Уитмарша из команды.



В том сезоне Магнуссена пригласили выступать в «Уильямсе» в 2015 году, заменив Фелипе Массу, однако руководитель «Макларена» Эрик Булье заверил его, что он останется в команде на сезон-2015. Тем не менее в итоге Кевин лишился места в команде и пропустил сезон-2015. В том сезоне Магнуссен хотел выступать в «Супер Формуле» или «Индикаре», однако Рон Деннис наложил вето, пообещав, что Кевин вернётся в «Макларен».



В команду в итоге Магнуссен так и не вернулся, подписав на сезон-2016 контракт с «Рено».