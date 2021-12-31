Экипажи «КАМАЗ-мастер» получили допуск на гонку «Дакар»-2022

Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» получили необходимые разрешения для участия в ралли-марафоне «Дакар»-2022, сообщает официальный сайт команды.



Все члены команды сдали обязательные ПЦР-тесты на коронавирус, без которых ни один из прибывших на «Дакар-2022» не будет допущен к участию в гонке. В этом плане все представители команды из Набережных Челнов оказались чистыми.



Кроме того, машины команды также прошли все необходимые технические проверки.



Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» на «Дакар»-2022:



№ 500 — пилот Дмитрий Сотников – штурман Руслан Ахмадеев – механик Ильгиз Ахметзянов

№ 505 — пилот Эдуард Николаев – штурман Евгений Яковлев – механик Владимир Рыбаков

№ 509 — пилот Андрей Каргинов – штурман Андрей Мокеев – механик Иван Мальков

№ 501 — пилот Антон Шибалов – штурман Дмитрий Никитин – механик Иван Татаринов.



44-й по счету «Дакар» стартует 2 января в Хаиле и завершится 14 января в Джидде, день отдыха запланирован на 8 января в Эр-Рияде. 1 января состоится стартовый подиум и пролог гонки.