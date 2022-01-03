Павел Лебедев стал четвёртым на втором СУ ралли «Дакар» среди прототипных мотовездеходов

Сегодня, 3 января, проходит второй этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов лучший результат показал бельгиец Гийом де Мевиус. Второй результат по итогам этапа достался чилийцу Франциско Лопесу Контардо, третьим стал Себастьян Эрикссон. Россиянин Павел Лебедев финишировал с четвёртым результатом.



Победитель первого этапа американец Сет Кинтеро остановился на трассе из-за поломки.



Лидерство в общем зачёте захватил Франциско Лопес Контардо, опережающий Себастьяна Эрикссона на 7 минут 22 секунды. Павел Лебедев располагается на третьей позиции в общем зачёте.



«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Второй СУ



1. Гийом де Мевиус (OT3) — 4:20.24

2. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +4.18

3. Себастьян Эриксон (Can-Am) +6.46

4. Павел Лебедев (Can-Am) +16.23

5. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +19.07



«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 2 СУ



1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 8:30.15

2. Себастьян Эриксон (Can-Am) +7.22

3. Павел Лебедев (Can-Am) +23.48

4. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +43.45

5. Филиппе Пинчедес (Can-Am) +48.19.