Павел Лебедев стал четвёртым на втором СУ ралли «Дакар» среди прототипных мотовездеходов

Сегодня, 3 января, проходит второй этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов лучший результат показал бельгиец Гийом де Мевиус. Второй результат по итогам этапа достался чилийцу Франциско Лопесу Контардо, третьим стал Себастьян Эрикссон. Россиянин Павел Лебедев финишировал с четвёртым результатом.
Победитель первого этапа американец Сет Кинтеро остановился на трассе из-за поломки.
Лидерство в общем зачёте захватил Франциско Лопес Контардо, опережающий Себастьяна Эрикссона на 7 минут 22 секунды. Павел Лебедев располагается на третьей позиции в общем зачёте.
«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Второй СУ
1. Гийом де Мевиус (OT3) — 4:20.24
2. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +4.18
3. Себастьян Эриксон (Can-Am) +6.46
4. Павел Лебедев (Can-Am) +16.23
5. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +19.07
«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 2 СУ
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 8:30.15
2. Себастьян Эриксон (Can-Am) +7.22
3. Павел Лебедев (Can-Am) +23.48
4. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +43.45
5. Филиппе Пинчедес (Can-Am) +48.19.
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