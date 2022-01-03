Николаев рассказал, как застрял в песке на втором этапе «Дакара»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, как для него сложился второй этап ралли-марафона «Дакар»-2022, на котором он показал третье время с отставанием в две с небольшим минуты от партнёра по команде Андрея Каргинова. Вторым стал ещё один представитель российской команды Дмитрий Сотников.



«Красивые пейзажи и дюны. На протяжении всего маршрута встречались сложные высокие и вязкие дюны, песок был мокрым. Почти весь день ехали вместе с Андреем в зоне видимости Димы. В одном месте застряли в вязком песке, но самостоятельно выбрались — потеряли 30-40 секунд, но это некритично. Спасибо организаторам за такой интересный и насыщенный этап», — приводит слова Николаева пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».