Де Вильерс попал в ещё одну аварию с мотоциклом во время «Дакара»

Организаторы ралли-марафона «Дакар»-2022 выяснили, что южноафриканский гонщик «Тойоты» Джиниэл де Вильерс оказался замешан уже во второй аварии с участием мотоцикла во время нынешней гонки. Ранее де Вильерс получил пятиминутный штраф за то, что задел чилийского мотоциклиста и покинул место аварии, не удостоверившись, что с райдером всё в порядке.



Сегодня стало известно, что во время второго спецучастка де Вильерс наехал на мотоцикл Мохедсаида Аулада Али, когда преодолевал дюну. Аулад Али упал и не успел поднять мотоцикл, когда услышал, что сверху приближается автомобиль.



«Он отступил в сторону. Затем машина пересекла вершину дюны и наехала на мотоцикл, вызвав серьезные механические повреждения. Мотоциклист не смог прочитать гоночный номер автомобиля, который не остановился, но сделал петлю, чтобы визуально оценить ситуацию. Затем он продолжил гонку. После анализа треков участников выяснилось, что это пилот автомобиля № 207, Джиниэл де Вильерс, который накануне уже был вовлечен в столкновение такого же типа. Дело будет расследовано автомобильной коллегией», — сообщает телеграм-канал Cross-Country Rally.

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