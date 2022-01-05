Гонщики «КАМАЗ-мастер» заняли весь пьедестал на четвёртом этапе «Дакара»

Сегодня, 5 января, проходит четвёртый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте грузовиков стал гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев. Вторым стал Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер»), третьим на финиш пришёл Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер»). Четвёртый представитель камазовцев Андрей Каргинов столкнулся с проблемами и потерял почти полтора часа.
«Дакар-2022». Грузовики. Четвёртый СУ:
1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 4:14.46
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») + 03.35
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +05.35
4. Янус ван Кастерен («Ивеко») +05.44
5. Герт Хузинк («Рено») +14.23
6. Алеш Лопрайс («Прага») +16.37
7. Маурик ван ден Хёвель («Интернешенл») +23.10
8. Виктор Верстайнен («Ивеко») +24.26
9. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +24.53
10. Рихард Де Грот («Ивеко») +38.40
14. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1:26.28.
«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 15:02.53
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +06.10
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») 25.05
4. Янус ван Кастерен («Ивеко») +48.54
5. Алеш Лопрайс («Прага») +58.10
6. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +1:36.40
7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1:40.37
8. Маурик ван ден Хёвель («Интернешенл») +2:09.43.
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