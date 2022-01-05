Гонщики «КАМАЗ-мастер» заняли весь пьедестал на четвёртом этапе «Дакара»

Сегодня, 5 января, проходит четвёртый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте грузовиков стал гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев. Вторым стал Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер»), третьим на финиш пришёл Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер»). Четвёртый представитель камазовцев Андрей Каргинов столкнулся с проблемами и потерял почти полтора часа.

«Дакар-2022». Грузовики. Четвёртый СУ:



1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 4:14.46

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») + 03.35

3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +05.35

4. Янус ван Кастерен («Ивеко») +05.44

5. Герт Хузинк («Рено») +14.23

6. Алеш Лопрайс («Прага») +16.37

7. Маурик ван ден Хёвель («Интернешенл») +23.10

8. Виктор Верстайнен («Ивеко») +24.26

9. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +24.53

10. Рихард Де Грот («Ивеко») +38.40

14. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1:26.28.

«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 15:02.53

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +06.10

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») 25.05

4. Янус ван Кастерен («Ивеко») +48.54

5. Алеш Лопрайс («Прага») +58.10

6. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +1:36.40

7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1:40.37

8. Маурик ван ден Хёвель («Интернешенл») +2:09.43.