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«Обязательно поблагодарим ребят». Штурман Каргинова рассказал, как им помогли соперники

«Обязательно поблагодарим ребят». Штурман Каргинова рассказал, как им помогли соперники
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Штурман экипажа Андрея Каргинова в составе команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Мокеев рассказал о сложностях, с которыми они столкнулись на четвёртом этапе ралли-марафона «Дакар»-2022. Экипаж Каргинова проиграл сегодня примерно полтора часа.

«Что сказать, день получился весёлым… В первой половине у нас начались проблемы с коробкой передач. Сначала передачи самопроизвольно переключались, а в дюнах вовсе включалась нейтралка. Это происходило спонтанно и не зависело от тряски и прыжков. А километров за сорок до финиша мы застряли в грязи из-за неправильной работы КПП. Больше часа простояли на месте, пока нам не помогли ребята на «Татре». Обязательно поблагодарим их на бивуаке», — приводит слова Мокеева пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

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