Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сотников рассказал, как камазовцы искали точку вместе с голландцем ван Кастереном

Сотников рассказал, как камазовцы искали точку вместе с голландцем ван Кастереном
Комментарии

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников поделился впечатлениями от пятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2022. Экипаж Сотникова показал второе время и увеличил свой отрыв от Эдуарда Николаева в генеральной классификации.

«Достаточно быстрый и разнообразный день с хорошей секцией дюн. Главным сегодня было сохранить колёса. В одной из дюнных секций шли верным курсом, но точка никак не открывалась – с поиском пришлось разбираться трём «КАМАЗам» и ван Кастерену на IVECO. Лидирующим экипажам было непросто открывать этап, и те, кто стартовал сзади, видели хороший след и пыль вдали, что позволило быстро подтянуться. Отсюда и такие плотные результаты», — приводит слова Сотникова пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».

Новость по теме
Лидер команды Жерара де Роя: стараюсь ехать быстро, но «КАМАЗы» ещё быстрее!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022