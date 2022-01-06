Сотников рассказал, как камазовцы искали точку вместе с голландцем ван Кастереном
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Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников поделился впечатлениями от пятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2022. Экипаж Сотникова показал второе время и увеличил свой отрыв от Эдуарда Николаева в генеральной классификации.
«Достаточно быстрый и разнообразный день с хорошей секцией дюн. Главным сегодня было сохранить колёса. В одной из дюнных секций шли верным курсом, но точка никак не открывалась – с поиском пришлось разбираться трём «КАМАЗам» и ван Кастерену на IVECO. Лидирующим экипажам было непросто открывать этап, и те, кто стартовал сзади, видели хороший след и пыль вдали, что позволило быстро подтянуться. Отсюда и такие плотные результаты», — приводит слова Сотникова пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».
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