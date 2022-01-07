ФИА отменила штраф де Вильерсу, Васильев опустился на седьмое место в общем зачёте

ФИА отменила пятичасовой штраф пилота «Тойоты» Джиниэла де Вильерса, сообщает пресс-служба команды. Решение было подтверждено официальным документом ФИА.
«Стюарды рассмотрели дело на основе новых доказательств и пришли к выводу, что вины Джиниэла и Денниса в этой ситуации не было. Они отменили своё решение, вернув Джиниэлу пять часов, на которые он изначально был оштрафован, и оставив ему четвёртое место в общем зачёте», — гласит заявление пресс-службы «Тойоты».
Напомним, де Вильерс был оштрафован за аварию с мотоциклистом. Согласно решению ФИА, Джиниэл получил штраф в пять часов и должен возместить стоимость мотоцикла пилоту. Сам гонщик в аварии не пострадал.
«Дакар-2022». Автомобили. Общий зачёт после 6 СУ:
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 20:37.24.
2. Язид Аль-Раджи (Toyota) +50.19.
3. Себастьен Лёб (Prodrive) +50.25
4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +51.56
5. Лусио Альварес (Toyota) +01:06.58.
6. Якуб Пшигонски (Mini) +01:16.25.
7. Владимир Васильев +01:22.08.
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