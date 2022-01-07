Швейцарский участник «Дакара»: Жаки Икс сказал, что «Лада» — хорошая машина

Штурман команды Niva Red Legend Team Сладжан Милич, выступающий на «Ниве» 1984 года, поделился впечатлениями от шестого этапа «Дакара»-2022.



«Мы очень довольны, хороший день: всё в порядке с навигацией, хороший темп, мы старались ехать быстрее, стараемся с каждым днём. Завтра день отдыха. Мы полны страсти к этому «Дакару», очень гордимся, что находимся здесь с нашими партнёрами и спонсорами. Завтра отдохнём, полностью осмотрим машину. Мы будем работать над машиной весь день, чтобы быть готовыми к седьмому этапу. Сегодня было приятно познакомиться с Жаки Иксом, он приехал к нам и сказал, что тоже ездил «Дакар» на «Ладе Ниве». Классный парень, был очень рад. Мы показали ему фотографии, и он сказал, что «Лада» — хорошая машина. Икс одобрил «Ладу» и, может, попробует посидеть в ней завтра, посмотрим», — приводит слова Милича телеграм-канал Cross-Country Rally.