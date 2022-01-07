Напарник Кузьмича рассказал о причинах аварии на пятом этапе «Дакара»-2022

Гонщик из Саудовской Аравии Ясир Сеайдан, выступающий в одном экипаже с российским штурманом Алексеем Кузьмичём, рассказал об аварии, в которую пилоты попали на пятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2022.



«У нас всё хорошо. Вчера попали в аварию. За 90 км до финиша мы получили медленный прокол переднего правого колеса. Мы ехали достаточно быстро, а там была небольшая «ступенька», мы с неё спрыгнули и приземлились на правую сторону автомобиля – как раз туда, где был прокол. Машина несколько раз перевернулась после приземления.



Мы рады, что с нами всё в порядке. С рукой всё нормально, это результат удара об руль. Что касается нашего будущего на следующий сезон, машин существует много, нужно только выбрать», — цитирует Сеайдана телеграм-канал Cross-Country Rally.

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