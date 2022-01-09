Карякин травмировал палец, пытаясь починить машину после аварии на «Дакаре»

Российский гонщик Сергей Карякин серьёзно травмировал палец руки, когда пытался вместе со своим штурманом Антоном Власюком починить мотовездеход после аварии на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар».



«Пытались отремонтировать машину. Я начал откручивать детали подвески — она «сыграла» с такой силой, что ударила мне по пальцу и сломала его. Ну или выбила из сустава. Сейчас его пока вправили, зафиксировали. Посмотрим, как пойдёт. Будем делать всё, чтобы завтра выйти на старт. Не будем сдаваться. Даже если судьба не даёт нам возможности ехать спокойно, мы переборем эту ситуацию», — рассказал Карякин в «инстаграме» команды Snag Racing.



Позднее Карякин сообщил, что не теряет надежды вернуться в гонку на восьмом этапе: «Везём технику в лагерь. Каркас цел, но передняя часть рамы сильно повреждена. Ребята будут ремонтировать технику до самого момента старта. Если успеют — стартуем следующий СУ».