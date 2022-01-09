Лидер команды Жерара де Роя рассказал, как его грузовик упал на бок
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Ведущий гонщик команды Жерара де Роя голландец Янус ван Кастерен рассказал о своих проблемах на седьмом этапе «Дакара».
«Первые пять километров были идеальными. А потом мы налетели на кочки, потеряли управление и легли на бок. После дня отдыха у нас было хорошее настроение, собирались побороться, но сегодня нас преследовала неудача. Обидно», — приводит слова ван Кастерена пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».
Победителем седьмого этапа в зачёте грузовиков стал российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов. Второе место у Эдуарда Николаева («КАМАЗ-мастер»), третий результат показал Мартин ван ден Бринк («Ивеко»). В общем зачёте Николаев теперь уступает чуть более пяти минут партнёру по команде Дмитрию Сотникову.
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