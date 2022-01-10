Команда квадроциклиста Максимова объяснила причину его схода с ралли «Дакар»-2022

Российская команда «Чыр Мари» объявила, что квадроциклист Александр Максимов был вынужден завершить выступления на ралли-марафоне «Дакар»-2022. Максимов, занимавший третье место в генеральной классификации по итогам восьми этапов «Дакара», не сумел выйти на старт девятого спецучастка из-за проблем с техникой.



«Извините за поздние новости, но мы были заняты. Всю ночь команда пыталась найти причину протечки масла двигателя квадроцикла. нашли микротрещину, вылечили. Но она оказалась лишь следствием каких-то нехороших процессов… Картер двигателя лопнул пополам. Сегодня утром 10 января команда „Чыр Мари“ сошла с дистанции гонки Дакар 2022. ВСЁ!» — гласит сообщение в официальном «инстаграме» команды «Чыр Мари».

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