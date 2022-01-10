Пилоты «КАМАЗ-мастер» показали четыре быстрейших результата на восьмом этапе «Дакара»

Сегодня, 10 января, проходит восьмой этап ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте грузовиков стал российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. Второе место занял Андрей Каргинов, а тройку сильнейших замкнул Эдуард Николаев (оба — «КАМАЗ-мастер»).
Благодаря удачному выступлению Каргинов обошёл Януса ван Кастерена («Ивеко») в общем зачёте и стал пятым.
«Дакар-2022». Грузовики. Восьмой СУ:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 3:56.42
2. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +03.11
3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +06.11
4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +08.58
5. Игнасио Касале («Татра») +20.10
6. Алеш Лопрайс («Прага») +22.02
7. Мартин Мацик («Ивеко») +26.07.
«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 30:02.36
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +11.25
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +40.23
4. Алеш Лопрайс («Прага») +01:29.27
5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:41.01
6. Янус ван Кастерен («Ивеко») +02:11.10.
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