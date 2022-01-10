В «КАМАЗ-мастер» рассказали, зачем к ним снова приходили техкомиссары «Дакара»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов прокомментировал визит на бивуак команды технических комиссаров «Дакара», произошедший во время дня отдыха.



«Судьи пломбируют ремни, ограничивающие ход подвески. Требования строго регламентированы: ход подвески не должен превышать 300 миллиметров, ремень его ограничивает. С помощью пломбирования организаторы подстраховываются, что мы не поменяем ремень и не увеличим ход подвески: увеличение буквально на 15-20 миллиметров позволит увеличить темп, а организаторы пытаются уравнять условия.



Обычно то, что судьи делают сейчас, они делают во время основных технических проверок перед соревнованиями. Непонятно, почему они пломбируют только сейчас. Возможно, потому что на «Дакар» пришла ФИА, он стал этапом чемпионата мира. Сменились техкомиссары, у них какое-то своё видение. Но вряд ли участники ехали в первой половине гонки на большем ходе, ведь в любой момент после финиша организаторы могут остановить машину при въезде на бивуак и померить ход. Если что не так, будет страшная пенализация», — рассказал Каргинов в интервью пресс-службе команды.