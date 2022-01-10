Антон Шибалов пожаловался на действия джипов на восьмом этапе «Дакара»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов рассказал, как для него сложился восьмой этап ралли-марафона «Дакар», на котором он показал четвёртый результат.
«Наш экипаж стартовал первым и пришлось непросто. Почти сразу оказались в дюнах второго и третьего уровней сложности, без следов грузовиков сложновато было ехать. Но больше мешала неторопливость участников уступать дорогу. Перед дюной долго подавали сигнал одному джипу, но он так и не пропустил нас. И это место оказалось очень сложным: третий уровень, высокая корявая дюна с несколькими подъёмами. Джип не смог взять её с ходу, чем замедлил и наше движение. Пришлось спускаться вниз, разгоняться и во второй раз штурмовать дюну.
Также потратили время на объезд другой дюны. На электронном роудбуке штурман не всегда может заранее увидеть начало дюнных секций, это сказывается и на механике, который не может спустить давление в шинах перед заездом в дюны. За счёт заминок другие наши экипажи накатили и обошли нас, и оставшуюся часть мы ехали в пыли, потеряв время на темпе. По технике и навигации проблем сегодня не было», — приводит слова Шибалова пресс-служба «КАМАЗ-Мастер».
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