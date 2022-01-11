Николаев выиграл 9-й этап «Дакара» и приблизился к Сотникову в общем зачёте грузовиков

Сегодня, 11 января, проходит девятый этап ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте грузовиков стал российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев. Второе место у Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»). Третий результат показал Мартин Мацик («Ивеко»).
«Дакар-2022». Грузовики. Девятый СУ:
1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 2:38.43
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +02.34
3. Мартин Мацик («Ивеко») +02.37
4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +03.29
5. Игнасио Касале («Татра») +04.13
6. Алеш Лопрайс («Прага») +06.04
7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +09.03.
«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 32:43.53
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +08.51
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +41.18
4. Алеш Лопрайс («Прага») +01:32.57
5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:47.30
6. Янус ван Кастерен («Ивеко») +02:27.43.
- 11 января 2022
-
16:19
-
15:54
-
15:15
-
13:50
-
13:29
-
12:22
-
11:54
-
10:43
-
01:37
-
01:20
-
00:54
-
00:01
- 10 января 2022
-
22:53
-
21:52
-
20:57
-
19:48
-
18:48
-
17:55
-
17:42
-
17:01
-
16:20
-
14:28
-
14:09
-
13:59
-
13:57
-
11:55
-
10:53
-
09:47
-
00:54
-
00:27
-
00:17
-
00:04
- 9 января 2022
-
22:47
-
22:04
-
21:51