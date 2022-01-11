Николаев выиграл 9-й этап «Дакара» и приблизился к Сотникову в общем зачёте грузовиков

Сегодня, 11 января, проходит девятый этап ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте грузовиков стал российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев. Второе место у Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»). Третий результат показал Мартин Мацик («Ивеко»).

«Дакар-2022». Грузовики. Девятый СУ:



1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 2:38.43

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +02.34

3. Мартин Мацик («Ивеко») +02.37

4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +03.29

5. Игнасио Касале («Татра») +04.13

6. Алеш Лопрайс («Прага») +06.04

7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +09.03.



«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 32:43.53

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +08.51

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +41.18

4. Алеш Лопрайс («Прага») +01:32.57

5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:47.30

6. Янус ван Кастерен («Ивеко») +02:27.43.