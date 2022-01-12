Жерар де Рой: команда «КАМАЗа» слишком хороша, слишком быстра

Руководитель собственной команды, двукратный победитель ралли-марафона «Дакар» Жерар де Рой поделился своими впечатлениями от того, как проходит гонка 2022 года. Лучший из гонщиков команда де Роя, голландец Янус ван Кастерен, занимает по итогам девятого этапа из двенадцати шестую позицию. Три первых места в генеральной классификации — у представителей команды «КАМАЗ-мастер».



«Перед заключительными днями мы — одна из команд, которая борется за звание лучшего из остальных. Команда „КАМАЗа“ слишком хороша, слишком быстра, и у них нет никаких проблем, как у остальных. Очень трудно держаться на их уровне. Но мы стараемся и впереди ещё длинный путь», — приводит слова де Роя телеграм-канал Cross-Country Rally.