На «Дакаре» внедорожник вылетел навстречу двум багги. Видео
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Очередное столкновение едва не случилось на девятом этапе «Дакара». На видеозаписи, размещённой на официальной странице ралли-марафона в «Инстаграме», демонстрируется, как три багги едут по короткому кругу, когда им навстречу вылетает внедорожник. К счастью, столкновения удалось избежать.
Посмотреть видеозапись можно на странице Dakar Rally в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Amaury Sport Organisation.
Ранее в схожей ситуации оказался российский гонщик Сергей Карякин. Напомним, его команда, выступающая в зачёте серийных мотовездеходов, попала в серьёзную аварию на седьмом этапе ралли «Дакар», когда ей навстречу выехал другой участник. Из-за полученных повреждений авто команда не смогла продолжить участие в соревнованиях.
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