Экс-пилот виртуальной Формулы-1 дебютирует в Формуле-2

Турецкий гонщик Джем Белюкбаши станет пилотом Формулы-2 в следующем сезоне. Он присоединился к «Хароузу». Белюкбаши стал первым экс-гонщиком виртуальной Формулы-1 и первым пилотом из Турции, который выступит в Формуле-2.



Белюкбаши занимался картингом, а первый опыт в «формульных» сериях он получил в 2019-м – в возрасте 21 года. Стоит отметить, что он также занял девятое место в Азиатской Формуле-3.

Чемпионом Формулы-2 сезона-2021 стал австралийский гонщик Оскар Пиастри, выступающий за команду «Према». Его отрыв от второго места, которое завоевал пилот ещё один пилот «Премы», россиянин Роберт Щварцман, составил 60,5 балла. Третьим в общем зачёте стал представитель Китая Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози»), имеющий в активе 183 очка.