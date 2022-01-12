Экс-пилот виртуальной Формулы-1 дебютирует в Формуле-2
Поделиться
Турецкий гонщик Джем Белюкбаши станет пилотом Формулы-2 в следующем сезоне. Он присоединился к «Хароузу». Белюкбаши стал первым экс-гонщиком виртуальной Формулы-1 и первым пилотом из Турции, который выступит в Формуле-2.
Белюкбаши занимался картингом, а первый опыт в «формульных» сериях он получил в 2019-м – в возрасте 21 года. Стоит отметить, что он также занял девятое место в Азиатской Формуле-3.
Чемпионом Формулы-2 сезона-2021 стал австралийский гонщик Оскар Пиастри, выступающий за команду «Према». Его отрыв от второго места, которое завоевал пилот ещё один пилот «Премы», россиянин Роберт Щварцман, составил 60,5 балла. Третьим в общем зачёте стал представитель Китая Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози»), имеющий в активе 183 очка.
Комментарии
- 12 января 2022
-
22:12
-
21:19
-
20:33
-
20:05
-
20:02
-
19:34
-
18:38
-
17:09
-
17:07
-
16:30
-
16:03
-
15:46
-
14:40
-
14:28
-
12:26
-
12:02
-
12:01
-
11:52
-
11:20
-
10:48
-
10:36
-
10:14
-
09:35
-
00:26
-
00:23
- 11 января 2022
-
23:10
-
22:35
-
22:00
-
21:28
-
21:11
-
20:04
-
18:38
-
17:34
-
16:19
-
15:54
Партнерский контент