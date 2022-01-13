Жильцов высмеял пятиминутный штраф Аль-Аттии за езду на «Дакаре» непристёгнутым

Константин Жильцов, штурман Дениса Кротова, дал комментарий по поводу пятиминутного штрафа Нассера Аль-Аттии за езду на ралли-марафоне «Дакар» непристёгнутым.
«Это смех, на самом деле. Вчера Жан-Марк попался на брифинге и с удовольствием объяснял судьям, что происходило в экипаже. Было видно, что Насер уехал быстрее и, похоже, не пристёгивался, потому что на видео люди запрыгивают в машину и сразу уезжают. По правилам это категорически запрещено, тем более что стоят камеры, которые всё пишут. И там на видео видно, что Матьё вытащил руку и пытается рулить, пока Нассер пристёгивается. И когда Жана Марка спросили, как это произошло, то он ответил: «Послушайте, колесо на Т1+ весит больше 50 кг, поэтому Матьё, когда его ставил, так напряг руки, что ему пришлось в машине делать гимнастику». Но этот бред не проканал, потому что на видео видно, как Матьё рулит, но тем не менее 5 минут штрафа…
Не хочу никого обидеть, мы хорошо общаемся с Нассером, но если каждый раз выезжать за счёт менеджера Жан-Марка, который придумывает всякие трагические истории… Ну смешно. Уверен, что если бы это было с кем-нибудь из нас, то мы бы давно смотрели «Дакар» по телевизору», — приводит слова Жильцова телеграм-канал Cross-Country Rally.
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