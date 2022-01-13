У россиян на «Дакаре» отказали тормоза, когда они разогнались до 170 км/ч

Штурман Дениса Кротова Константин Жильцов рассказал о неприятной ситуации на 10-м этапе ралли-марафона «Дакар».



«Боюсь снимать и отдавать в стирку комбинезон: чтобы наши сокомандники не удивились, что там в нём. Дело в том, что на 10-м километре, когда только пошли первые дюны, мы на полном ходу к ним подлетели и выяснили, что у нас нет тормозов. Давно я так не пугался! Лопнула тормозная трубка. Кое-как мы с этой дюны спаслись: Денис пытался тормозить передачами, ручник мы дёргали. А то, думаю, это были кадры всего «Дакара»! Вряд ли бы кто-то так сделал специально, спрыгнув с этой дюны на полном ходу. Ничем хорошим это бы не закончилось, сто процентов.



Напугались мы по-жёсткому. Со всего хода, со 170 км/ч ты подлетаешь, дюна приближается с такой скоростью… Слава богу, что не начали закрывать руками глаза, а предприняли аварийную остановку», — заявил Жильцов в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.