Николаев выиграл 11-й этап «Дакара» и приблизился к Сотникову в общем зачёте грузовиков

Сегодня, 13 января, проходит 11-й этап ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте грузовиков стал российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев. Второе место занял Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер»). Третий результат у Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»). Отметим, что в ходе гонки Игнасио Касале («Татра») потерял около часа из-за технических проблем.
«Дакар-2022». Грузовики. 11-й СУ:
1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 3:54.45
2. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +0.15
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +02.00
4. Мартин Мацик-младший («Ивеко») +08.02
5. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +22.23
6. Янус ван Кастерен («Ивеко») +24.00
«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт после 11 СУ:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 39:54.53
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +08.18
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +01:04.50
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:41.34
5. Янус ван Кастерен («Ивеко») +02:55.19
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