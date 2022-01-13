Николаев выиграл 11-й этап «Дакара» и приблизился к Сотникову в общем зачёте грузовиков

Сегодня, 13 января, проходит 11-й этап ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте грузовиков стал российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев. Второе место занял Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер»). Третий результат у Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»). Отметим, что в ходе гонки Игнасио Касале («Татра») потерял около часа из-за технических проблем.

«Дакар-2022». Грузовики. 11-й СУ:



1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 3:54.45

2. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +0.15

3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +02.00

4. Мартин Мацик-младший («Ивеко») +08.02

5. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +22.23

6. Янус ван Кастерен («Ивеко») +24.00



«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт после 11 СУ:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 39:54.53

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +08.18

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +01:04.50

4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:41.34

5. Янус ван Кастерен («Ивеко») +02:55.19