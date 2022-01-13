Марцин Будковски покинул пост исполнительного директора «Альпин»

Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски покинул свой пост, сообщает пресс-служба команды. Временно управление командой на себя возьмёт генеральный директор «Альпин» Лоран Росси.



«Я хотел бы поблагодарить Марцина Будковски за его приверженность и большой вклад в результаты команды в последние четыре года. Команда полностью сосредоточена на подготовке автомобиля к первой гонке в Бахрейне и повышении производительности», — подчеркнул Лоран Росси.



«Мне очень нравилось быть частью команды руководства «Рено», а затем «Альпин», я работал с талантливой и преданной своему делу группой людей. Буду с удовольствием наблюдать за прогрессом команды в ближайшие годы», — прокомментировал свой уход Будковски.



Предполагается, что роль Будковски в «Альпин» может занять экс-руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр.