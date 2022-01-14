Швейцарский участник «Дакара»: «Нива» словно бороздила песок и дюны

Швейцарский гонщик Марио Якобер рассказал, как для экипажа Niva Red Legend Team сложился предпоследний этап ралли-марафона «Дакар»-2022.



«11-й этап был отличным: много песка и дюн. „Лада Нива“ словно их бороздила — это было очень весело и захватывающе. Прекрасный спецучасток. Мы готовы к заключительному 12-му этапу, предвкушаем его.



Как и каждый день, наш механик проверяет, плотно ли всё прикручено. Ведь когда мы едем по песку, то можем задеть какой-то камень, из-за чего могут возникнуть вибрации, что-то может потерять плотность. Поэтому механик Матиас визуально всё проверяет и, если надо, закручивает посильнее. Большое ему спасибо за эту работу каждую ночь», — приводит слова Якобера телеграм-канал Cross-Country Rally.