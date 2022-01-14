Гонщица из России едет почти весь «Дакар» со сломанной рукой

Российская гонщица Мария Опарина призналась, что практически весь «Дакар» проехала со сломанной рукой.

«Сейчас уже можно совершить некий каминг-аут, но перед тем, как вы это прочтёте, хочу сразу уточнить. Я специально не рассказала про это раньше, потому что не хотела некой жалости, сочувствия, а ещё очень переживала, как отнесутся к этой новости мои родные и пилот Анвар Эргашев, за которого я еду этот «Дакар» (напомню, Анвар на бахе Хаиль сломал руку).



Руки в нашей команде, видимо, расходный материал (как мы шутим). Потому что порядка 7000 км «Дакара» я проехала со сломанной рукой. Рука сломана в двух местах, это случилось ещё на втором этапе марафона. 3 января мы ехали в сумерках, а здесь, в Саудовской Аравии, сумерки очень коварные, они искажают реальность. Мы въехали в дюны, передо мной оказалась маленькая дюнка (как мне показалось), и я на всей скорости в неё уткнулась. Хотела преодолеть её по диагонали, руль был выкручен. В этот момент услышала хруст.



Запястье загипсовали, тяжёлое поднимать не могу, но рулить в целом мне это никак не мешает. Главный врач на марафоне, ортопед, подрезает мне периодически гипс, чтобы удобно было руль держать. На «Дакар» отличные и, главное, понимающие врачи. Мне сказали, что если рука не болит, то ехать можно. Вот я и не стала останавливаться. Сразу не сказала о своей ситуации из-за того, что не представляла, как об этой ситуации сообщить своим родственникам (мама переживает), ну и, опять же, не хотела лишнего сочувствия.



Огромное спасибо моему штурману Андрею Рудницкому, он проявляет ко мне практически отеческую заботу, застёгивает шеститочечные ремни, пристёгивает Hans к шлему, включает переговорку. Рука обездвижена, не могу ей делать мелкомоторные движения. Но рулить мне это практически не мешает», — написала Опарина в своём «инстаграме».