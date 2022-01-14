Чагин: смогли доказать всем, что российские «КАМАЗы» — самые быстрые, самые надёжные

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин прокомментировал тот факт, что на «Дакаре»-2022 четыре первых места заняли представители его гоночного коллектива.
«Сегодня мы необычайно счастливы, что смогли занять первые четыре места и в очередной раз доказать всем, что российские «КАМАЗы» — самые быстрые, самые надёжные. В этому году «Дакар» получил статус этапа чемпионата мира. Вы видите, что ни на машине, ни на экипировке нет российских флагов, хотя традиция «Дакара» — это машина с флагом страны. В такой ситуации для нас было тем более важно показать в этом году максимально высокий результат, чтобы в таблице результатов в самом верху были простые русские фамилии — Сотников, Николаев, Шибалов, Каргинов. И в этих фамилиях — Россия. Хочу поздравить всех наших партнёров, спонсоров, болельщиков. Они весь год были с нами и поддерживали нас в эти две недели», — заявил Чагин в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастер».
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