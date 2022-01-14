Триумф «КАМАЗ-мастер» неизбежен — но кто же победит? Финал «Дакара» LIVE!

Сегодня, 14 января, на ралли-марафоне «Дакар» пройдёт 12-й и последний этап гонки — с боевым спецучастком от Биши до Джидды. По его итогам определятся чемпионы «Дакара» во всех шести классах — грузовом, автомобильном, двух мотовездеходных, мотоциклетном и квадроциклетном. Длина финального спецучастка составит менее 200 километров, а если точнее — 164. Следим вместе в нашей онлайн-трансляции! Первые участники стартуют примерно в 10:00 мск.

Грузовики. Положение после СУ11:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 39:54.53

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +8.18

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +1:04.50

4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1:47.34

5. Янус ван Кастерен (Iveco) +2:55.19

6. Мартин ван ден Бринк (Iveco) +3:36.13

7. Мартин Мацик (Iveco) +4:39.39.