Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Ралли «Дакар»-2022, последний этап: кто из «КАМАЗ-мастер» выиграет, онлайн-трансляция финала

Триумф «КАМАЗ-мастер» неизбежен — но кто же победит? Финал «Дакара» LIVE!
Евгений Кустов
Ралли «Дакар»-2022, последний этап — онлайн
Комментарии
Все события последнего этапа знаменитого ралли-марафона — в онлайн-трансляции.

Сегодня, 14 января, на ралли-марафоне «Дакар» пройдёт 12-й и последний этап гонки — с боевым спецучастком от Биши до Джидды. По его итогам определятся чемпионы «Дакара» во всех шести классах — грузовом, автомобильном, двух мотовездеходных, мотоциклетном и квадроциклетном. Длина финального спецучастка составит менее 200 километров, а если точнее — 164. Следим вместе в нашей онлайн-трансляции! Первые участники стартуют примерно в 10:00 мск.

Грузовики. Положение после СУ11:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 39:54.53
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +8.18
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +1:04.50
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1:47.34
5. Янус ван Кастерен (Iveco) +2:55.19
6. Мартин ван ден Бринк (Iveco) +3:36.13
7. Мартин Мацик (Iveco) +4:39.39.
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022