Триумф «КАМАЗ-мастер» неизбежен — но кто же победит? Финал «Дакара» LIVE!
Поделиться
Все события последнего этапа знаменитого ралли-марафона — в онлайн-трансляции.
Сегодня, 14 января, на ралли-марафоне «Дакар» пройдёт 12-й и последний этап гонки — с боевым спецучастком от Биши до Джидды. По его итогам определятся чемпионы «Дакара» во всех шести классах — грузовом, автомобильном, двух мотовездеходных, мотоциклетном и квадроциклетном. Длина финального спецучастка составит менее 200 километров, а если точнее — 164. Следим вместе в нашей онлайн-трансляции! Первые участники стартуют примерно в 10:00 мск.
Грузовики. Положение после СУ11:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 39:54.53
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +8.18
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +1:04.50
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1:47.34
5. Янус ван Кастерен (Iveco) +2:55.19
6. Мартин ван ден Бринк (Iveco) +3:36.13
7. Мартин Мацик (Iveco) +4:39.39.
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 39:54.53
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +8.18
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +1:04.50
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1:47.34
5. Янус ван Кастерен (Iveco) +2:55.19
6. Мартин ван ден Бринк (Iveco) +3:36.13
7. Мартин Мацик (Iveco) +4:39.39.
Комментарии
- 14 января 2022
-
01:52
-
01:45
-
01:04
- 13 января 2022
-
23:54
-
22:57
-
21:57
-
19:28
-
19:16
-
19:02
-
18:51
-
18:11
-
17:36
-
16:11
-
15:52
-
14:48
-
14:35
-
12:26
-
12:01
-
10:09
-
09:48
-
06:38
-
05:44
-
01:13
-
00:50
- 12 января 2022
-
23:52
-
23:32
-
22:12
-
21:19
-
20:33
-
20:05
-
20:02
-
19:34
-
18:38
-
17:09
-
17:07
Партнерский контент