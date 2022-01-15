Литовский гонщик объяснил, почему помог Васильеву на последнем этапе «Дакара»

Литовский гонщик Антанас Юкневичус рассказал, почему принял решение помочь российскому экипажу Владимира Васильева, столкнувшемуся с проблемами на финальном этапе «Дакара».

«Последний спецучасток самый приятный. Доехали, медали получим, всё как полагается. Притом по совести поступили, доброе дело сделали. Мой старый товарищ Васильев стоял с верёвкой. Там до финиша рукой подать, а у них первичный вал свернуло, они уже никак сами бы до финиша не доехали. Это мой старый товарищ по «Дакару», 10 лет мы с ним. Ну как я мог не остановиться и не помочь?



Остановился, зацепили и дотянули до финиша. Это дакаровский дух, я так понимаю. Друзей же нельзя оставлять в беде. Мы всегда друзьям поможем. Не всё местами меряется, а дружбой, совестью, дакаровским духом. Мимо друзей проезжать нельзя, так что привет России от Литвы, как говорится», — приводятся слова Юкневичуса в телеграм-канале Cross-Country Rally.