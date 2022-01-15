Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Швейцарские участники «Дакара»: «Лада Нива» была действительно хороша

Швейцарские участники «Дакара»: «Лада Нива» была действительно хороша
Комментарии

Швейцарский экипаж Niva Red Legend Team Марио Якобер и Сладжан Милич подвели итоги своего выступления на ралли-марафоне «Дакар» в зачёте «Классик».

«Вчера мы финишировали на ралли «Дакар». Вперёд, «Лада»! «Лада Нива» была действительно хороша, хорошо себя показала, всё отлично. Вчера мы поставили машину в порт Джидды, через два-три дня её погрузят на паром и отправят обратно в Марсель. Она прибудет во Францию в начале-середине февраля, оттуда её можно будет забирать. Машина действительно хороша, показала себя очень хорошо, мы очень довольны результатом», — приводит слова Якобера телеграм-канал Cross-Country Rally.

«Мы финишировали и рады поехать домой. Оставайтесь на связи, ребята, мы не прекращаем гонки, следите за нами в «Инстаграме» и везде. Спасибо за вашу поддержку, без вас мы бы не смогли этого сделать», — добавил со своей стороны Милич.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022