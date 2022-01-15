Швейцарские участники «Дакара»: «Лада Нива» была действительно хороша

Швейцарский экипаж Niva Red Legend Team Марио Якобер и Сладжан Милич подвели итоги своего выступления на ралли-марафоне «Дакар» в зачёте «Классик».



«Вчера мы финишировали на ралли «Дакар». Вперёд, «Лада»! «Лада Нива» была действительно хороша, хорошо себя показала, всё отлично. Вчера мы поставили машину в порт Джидды, через два-три дня её погрузят на паром и отправят обратно в Марсель. Она прибудет во Францию в начале-середине февраля, оттуда её можно будет забирать. Машина действительно хороша, показала себя очень хорошо, мы очень довольны результатом», — приводит слова Якобера телеграм-канал Cross-Country Rally.



«Мы финишировали и рады поехать домой. Оставайтесь на связи, ребята, мы не прекращаем гонки, следите за нами в «Инстаграме» и везде. Спасибо за вашу поддержку, без вас мы бы не смогли этого сделать», — добавил со своей стороны Милич.