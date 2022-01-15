Ферстаппен показал свои тренировки в межсезонье

Пилот «Ред Булл», новоиспечённый чемпион мира Макс Ферпстаппен опубликовал новый видеоролик в своём «инстаграме». В видео Макс показал, как тренируется в межсезонье в рамках подготовки к сезону-2022 Формулы-1.



«Первая неделя подготовки к сезону-2022. Теперь настала пора устроить немного гонок с Team Redline Sim», — подписал видео Ферстаппен.

Напомним, ранее стало известно, что Макс выступит в виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана».



Ферстаппен стал чемпионом минувшего сезона Формулы-1. В решающем заезде, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Незадолго до финиша заезда в аварию попал Николас Латифи из «Уильямса». Эта ошибка косвенно повлияла на исход гонки и всего чемпионата. Из-за аварии была выпущена машина безопасности, позволившая Ферстаппену догнать Хэмилтона и затем пойти в атаку.