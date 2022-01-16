«Альпин» покажет ливрею 18 февраля, но новый болид появится на трассе только в Бахрейне

Команда Формулы-1 «Альпин» покажет свой новый болид 18 февраля 2022 года, однако на презентации не будет показан новый автомобиль, а только ливрея на сезон-2022, сообщает твиттер-аккаунт Alpine F1 updates. По информации источника, на первых тестах в Барселоне «Альпин» также не будут использовать новый болид — команда будет работать с мул-каром, на который будет установлена новая силовая установка, а работа инженеров будет сосредоточена именно на двигателе.



Настоящий же болид 2022 года команда покажет только в Бахрейне, на второй сессии предсезонных тестов.



Напомним, в Кубке конструкторов сезона-2021 французская команда заняла пятое место.



Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021:

1. «Мерседес» — 613,5 очка.

2. «Ред Булл» — 585,5.

3. «Феррари» — 323,5.

4. «Макларен» — 275.

5. «Альпин» — 155.

6. «Альфа Таури» — 142.

7. «Астон Мартин» — 77.

8. «Уильямс» — 23.

9. «Альфа Ромео» — 13.

10. «Хаас» — 0.