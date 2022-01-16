Каргинов: в 60-е при сильной жаре пилотов Ф-1 обливали водой из ведра. Мы ныряем в ручей

Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов разместил новый пост в своём «инстаграме», где рассказал о непростых условиях, с которыми приходится сталкиваться во время выступлений.

«Вот бы нам в пустыне такое охлаждение. В 60-е годы при сильной жаре пилотов Формулы-1 обливали водой из ведра. Нам приходится нырять в ручей», — написал Каргинов.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице» Андрея Каргинова в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Amaury Sport Organisation и Formula One World Championship Limited.

Напомним, экипаж Каргинова стал четвёртым по итогам ралли-марафона «Дакар»-2022. Победителем стал экипаж гонщика Дмитрия Сотникова. Второе, третье и четвёртое места также остались за экипажами российской команды.



«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 41:37.34.

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +09.58.

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +01:11.11.

4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:49.55.