«Огромные молодцы». Мардеев поздравил Сотникова с победой над «Дакаре»-2022

Российский автогонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев поздравил свою команду с победой на гонках «Ралли Дакар»-2022. В эмоциональном поздравлении победитель «Ралли Дакар»-2015 отметил темп гонщика Дмитрия Сотникова.
«Поздравляю всю команду Камаз Мастер с рекордной 19 победой в международном ралли марафоне Дакар 2022!!! Вся команда огромные молодцы!!!
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Димон, поздравляю тебя и весь твой экипаж с защитой титула! Невероятный темп в прошлом сезоне и великолепное начало», — написал Мардеев в своём «инстаграме».
Напомним, победителем ралли-марафона «Дакара» — 2022 стал экипаж гонщика Дмитрия Сотникова. Второе, третье и четвёртое места также остались за экипажами российской команды.
Ранее поздравительную телеграмму экипажу «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым направил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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