Феттель: Формула-1 может исчезнуть в ближайшие 10 лет. Мы должны это исправить

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о проблемах Формулы-1.
«Финансовые интересы не должны быть главным приоритетом при планировании календаря. Мы должны летать не с востока на запад или с севера на юг, а туда, где ближе всего. Запрет пластика на трибунах и в паддоке также может существенно изменить ситуацию.
Конечно, ни то, ни другое не спасёт мир, но если Формула-1 не будет адаптироваться к глобальным изменениям, вызовам и проблемам, она рискует остаться позади или даже исчезнуть в ближайшие десять лет, даже если аудитория будет расти.
Время идёт, но, как ни парадоксально, в Формуле-1 оно, кажется, остановилось. Наш спорт быстр и прогрессивен во многих отношениях, например, в технологиях и связанных с ними инновациях, но когда дело доходит до идей, мы не совсем первопроходцы», — приводит слова Феттеля GrandPX.
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