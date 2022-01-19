Зак Браун сообщил, что в 2022 году Формула-1 может отказаться от спринтов

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун отметил, что в сезоне-2022 Формула-1 может остаться без спринтерских гонок. По словам Брауна, причиной этого может стать отсутствие договорённости между командами о потенциальном увеличении лимита бюджетов в связи с опасностью аварий в спринтерских субботних заездах.



«Несколько команд, особенно один из коллективов, очень хотели увеличить потолок расходов на $ 5 млн, что было бы просто нелепо. За этим нет никаких рациональных фактов. Возможно, в итоге будет достигнут компромисс, и мы немного поднимем потолок затрат на следующий сезон или вообще пропустим сезон-2022 с точки зрения спринтов. Но тогда паре этих команд придётся объясняться перед болельщиками, почему они не увидят спринтерских гонок в предстоящем сезоне», — приводит слова Зака Брауна Motorsport Week.



Напомним, спринты в сезоне-2022 должны пройти на трети Гран-при.