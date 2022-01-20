Организаторы Гран-при Австралии уверены, что гонка Формулы-1 в 2022 году не будет отменена

Исполнительный директор Гран-при Австралии Эндрю Уэстакотт заявил, что он не рассматривает вариант с возможной отменой гонки в Мельбурне в 2022 году или повторением ситуации, случившейся с теннисистом Новаком Джоковичем, который был депортирован из страны.
«Это история, о которой знает каждый болельщик и каждый спортивный журналист в мире, которая привлекла огромное внимание к Мельбурну и данной проблеме. Крупные соревнования — всегда палка о двух концах, о чём бы ни шла речь — о Формуле-1, турнирах «Большого шлема» или Олимпиаде. Если вы проводите их хорошо, то вас похлопают по плечу, а если будут проблемы, то вас ждёт негативное общественное мнение.
Правительство штата Виктория заверило нас, что Гран-при Австралии состоится. Организаторы Формулы-1 хотят провести здесь третий этап сезона. Билеты продаются, до гонки осталось 80 дней. Я с нетерпением жду возможности приветствовать лучших пилотов мира с их новыми машинами на обновлённой трассе в Мельбурне.
Мы даже не рассматриваем варианты с отменой этапа или проведением гонки без зрителей. Мы ушли от этого», — приводит слова Уэстакотта The Age.
- 20 января 2022
-
20:02
-
19:54
-
18:41
-
17:53
-
16:48
-
15:59
-
14:57
-
13:58
-
12:57
-
11:54
-
11:02
-
09:54
- 19 января 2022
-
23:31
-
22:04
-
21:22
-
20:26
-
19:13
-
17:43
-
17:00
-
15:48
-
14:54
-
13:21
-
12:45
-
11:58
-
10:58
-
09:56
-
00:42
- 18 января 2022
-
22:52
-
21:53
-
20:43
-
19:41
-
18:57
-
18:01
-
16:53
-
15:58