В «Альпин» впервые завели мотор на машине 2022 года

Пресс-служба команды Формулы-1 «Альпин» опубликовала на официальной странице в «твиттере» аудиозапись с первым запуском нового мотора французского коллектива, который будет использоваться в сезоне-2022.
Посмотреть видео можно в «твиттере» команды «Альпин».
Ранее сообщалось, что «Альпин» может провести апрезентацию своего нового болида 18 февраля. По сообщениям источников, на первых тестах в Барселоне «Альпин» также не будут использовать новый болид — команда будет работать с мул-каром, на который будет установлена новая силовая установка, а работа инженеров будет сосредоточена именно на двигателе.
Настоящий же болид 2022 года команда покажет только в Бахрейне, на второй сессии предсезонных тестов.
Напомним, в Кубке конструкторов сезона-2021 французская команда заняла пятое место.
Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021:
1. «Мерседес» — 613,5 очка.
2. «Ред Булл» — 585,5.
3. «Феррари» — 323,5.
4. «Макларен» — 275.
5. «Альпин» — 155.
6. «Альфа Таури» — 142.
7. «Астон Мартин» — 77.
8. «Уильямс» — 23.
9. «Альфа Ромео» — 13.
10. «Хаас» — 0.
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