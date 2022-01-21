Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Английский менталитет очень сложный». Петров высказался о возможном уходе Хэмилтона

«Английский менталитет очень сложный». Петров высказался о возможном уходе Хэмилтона
Комментарии

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров поделился своим мнением насчёт будущего в Формуле-1 пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который хранит молчание после скандального Гран-при Абу-Даби.

«Сложно понять, почему Льюис до сих пор молчит. Обижен ли он, не согласен ли с решением судей, не согласен ли с поведением «Мерседеса» и отказом команды от апелляции — вопросов очень много, но ответов нет. Сценарий может быть каким угодно, ведь мы не знаем 90 % происходящего в команде. Какие указания получает сама команда, чего требует от пилотов, поскольку многие вещи гонщикам запрещено говорить прессе — непонятно. Не знаю, что решит Льюис. Английский менталитет вообще очень сложный, чтобы его можно было понять со стороны, а тем более влезть в голову Хэмилтона. Меня особенно напрягло, что ни гонщик, ни команда не присутствовали на награждении ФИА: особо не верю, что они были чем-то так заняты, чтобы пропустить церемонию.

Если Хэмилтон и «Мерседес» уверены, что правила были нарушены, то почему они не пошли оспаривать решение судей? Я считаю, что выигрывает всегда тот, за кем правда. Могу предположить, что на команду обрушилось большое количество негатива или возникли какие-то другие проблемы, которые помешали им пойти дальше и бороться за справедливость. Но если они верят, что их лишили победы за счёт нарушения правил, то в такой ситуации нужно спорить: пусть мир узнает, что была ошибка. Всё простят, если станет известно, что за Льюисом и «Мерседесом» была правда — 99 % встанут на их сторону.

Да, чемпионат был красивый, борьба была красивой, больше обгонов и лучших кругов было у Ферстаппена, да и вообще он молодец. Но если Макс победил соперника за счёт нарушения руководством гонки правил, то никаких вопросов к Хэмилтону не будет», — заявил Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.

Первый русский в Ф-1 возвращается в гонки. И не понимает действий «Мерседеса» и Хэмилтона Первый русский в Ф-1 возвращается в гонки. И не понимает действий «Мерседеса» и Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022