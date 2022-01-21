«Мерседес» и «Ред Булл» согласовали переход одного из ведущих мотористов

Команды Формулы-1 «Ред Булл» и «Мерседес» согласовали переход Бена Ходкинсона на должность технического директора «Ред Булл Пауэртрэйнс», сообщает GPFans.



Перед тем, как приступить к работе на новом месте, Ходжкинсон должен был провести обязательный академический отпуск.



«Сегодня «Ред Булл» и «Мерседес» достигли соглашения о переходе Бена Ходжкинсона. По условиям соглашения Бен, присоединившийся к «Мерседесу» в августе 2001 года, сможет присоединиться к Red Bull Powertrains с 24 мая 2022 года», — цитирует заявление GPFans.



Ходжкинсон в «Ред Булл» сконцентрируется на разработке первой собственной силовой установки, которая будет построена по новому регламенту Ф-1: он ещё утверждается и должен быть введён в действие в сезоне-2025.



На ранних этапах своей карьеры Бен несколько лет разрабатывал моторы для WRC и проектировал турбированные силовые установки для Ле-Мана, а затем присоединился к Ilmor Racing, ныне известной как подразделение Mercedes AMG High Performance Powertrains.