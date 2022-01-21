«Мерседес» и «Ред Булл» согласовали переход одного из ведущих мотористов

Команды Формулы-1 «Ред Булл» и «Мерседес» согласовали переход Бена Ходкинсона на должность технического директора «Ред Булл Пауэртрэйнс», сообщает GPFans.
Перед тем, как приступить к работе на новом месте, Ходжкинсон должен был провести обязательный академический отпуск.
«Сегодня «Ред Булл» и «Мерседес» достигли соглашения о переходе Бена Ходжкинсона. По условиям соглашения Бен, присоединившийся к «Мерседесу» в августе 2001 года, сможет присоединиться к Red Bull Powertrains с 24 мая 2022 года», — цитирует заявление GPFans.
Ходжкинсон в «Ред Булл» сконцентрируется на разработке первой собственной силовой установки, которая будет построена по новому регламенту Ф-1: он ещё утверждается и должен быть введён в действие в сезоне-2025.
На ранних этапах своей карьеры Бен несколько лет разрабатывал моторы для WRC и проектировал турбированные силовые установки для Ле-Мана, а затем присоединился к Ilmor Racing, ныне известной как подразделение Mercedes AMG High Performance Powertrains.
- 21 января 2022
-
20:54
-
20:00
-
19:30
-
19:06
-
18:30
-
18:09
-
16:57
-
15:50
-
14:48
-
13:33
-
12:28
-
11:50
-
10:34
-
09:57
-
01:00
- 20 января 2022
-
23:58
-
22:50
-
21:45
-
20:02
-
19:54
-
18:41
-
17:53
-
16:48
-
15:59
-
14:57
-
13:58
-
12:57
-
11:54
-
11:02
-
09:54
- 19 января 2022
-
23:31
-
22:04
-
21:22
-
20:26
-
19:13