«Даже больше, чем в Абу-Даби». Ферстаппен — о самом сильном давлении в прошлом сезоне Ф-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вспомнил, на каком Гран-при прошлого сезона Формулы-1 он ощущал самое сильное давление за результат. По словам Макса, наибольшие сложности ему доставил домашний этап в Зандворте.



«Там я почувствовал давление, даже большее, чем на Гран-при Абу-Даби. Все ожидали, что я выиграю, включая болельщиков. Просто хотел, чтобы весь уик-энд сложился идеально. Думаю, едва ли я бы смог выступить лучше. Соперники действительно пытались сделать всё, чтобы помешать мне, но, в конце концов, я выиграл. Когда пересёк финишную черту, почувствовал настоящее облегчение», — приводит слова Ферстаппена Corriere dello Sport со ссылкой на CarNext.



Ранее Ферстаппен высказался о своих амбициях после завоевания титула по итогам минувшего сезона «Королевских гонок».