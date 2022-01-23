Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Даже больше, чем в Абу-Даби». Ферстаппен — о самом сильном давлении в прошлом сезоне Ф-1

«Даже больше, чем в Абу-Даби». Ферстаппен — о самом сильном давлении в прошлом сезоне Ф-1
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вспомнил, на каком Гран-при прошлого сезона Формулы-1 он ощущал самое сильное давление за результат. По словам Макса, наибольшие сложности ему доставил домашний этап в Зандворте.

«Там я почувствовал давление, даже большее, чем на Гран-при Абу-Даби. Все ожидали, что я выиграю, включая болельщиков. Просто хотел, чтобы весь уик-энд сложился идеально. Думаю, едва ли я бы смог выступить лучше. Соперники действительно пытались сделать всё, чтобы помешать мне, но, в конце концов, я выиграл. Когда пересёк финишную черту, почувствовал настоящее облегчение», — приводит слова Ферстаппена Corriere dello Sport со ссылкой на CarNext.

Ранее Ферстаппен высказался о своих амбициях после завоевания титула по итогам минувшего сезона «Королевских гонок».

Новость по теме
Ферстаппен: если проиграю гонку, может, уже через пару минут скажу, что всё в порядке
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022