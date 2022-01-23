Серхио Перес: верю, что могу стать чемпионом Формулы-1 с «Ред Булл»

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес считает, что ему по силам стать чемпионом Формулы-1.

«Для меня на данном этапе моей карьеры самое важное — это то, что я получаю удовольствие от этого, а когда я не буду получать удовольствия, мне придётся вернуться домой, потому что мне больше не нужно быть здесь. Я здесь, потому что полностью верю, что могу стать чемпионом мира c «Ред Булл».

На трассе и вне её ты проделываешь много работы, от тебя многое требуют, ты всё время в центре внимания. Так что всё это очень, очень напряжённо.

Мне очень нравится адреналин, и хочу сказать, что эти профессии действительно дают вам его. Необязательно быть пилотом, можно быть и юристом, который помогает спортсменам заключать контракты», — приводит слова Переса Grandprix247.