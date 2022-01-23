Серхио Перес: верю, что могу стать чемпионом Формулы-1 с «Ред Булл»

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес считает, что ему по силам стать чемпионом Формулы-1.
«Для меня на данном этапе моей карьеры самое важное — это то, что я получаю удовольствие от этого, а когда я не буду получать удовольствия, мне придётся вернуться домой, потому что мне больше не нужно быть здесь. Я здесь, потому что полностью верю, что могу стать чемпионом мира c «Ред Булл».
На трассе и вне её ты проделываешь много работы, от тебя многое требуют, ты всё время в центре внимания. Так что всё это очень, очень напряжённо.
Мне очень нравится адреналин, и хочу сказать, что эти профессии действительно дают вам его. Необязательно быть пилотом, можно быть и юристом, который помогает спортсменам заключать контракты», — приводит слова Переса Grandprix247.
- 23 января 2022
-
21:13
-
20:08
-
18:57
-
17:47
-
16:45
-
15:27
-
15:10
-
14:11
-
13:12
-
12:18
-
11:21
-
10:32
-
00:57
-
00:07
- 22 января 2022
-
23:00
-
21:52
-
20:58
-
20:03
-
19:02
-
17:58
-
16:37
-
15:37
-
14:41
-
13:41
-
12:44
-
11:43
-
10:45
-
09:56
- 21 января 2022
-
23:55
-
22:56
-
22:11
-
20:54
-
20:00
-
19:30
-
19:06