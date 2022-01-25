Чжоу: среди всех гонщиков лишь немногие могут превзойти Хэмилтона, и Боттас один из них

Китайский новичок Формулы-1 Гуаньюй Чжоу, который дебютирует в чемпионате мира в 2022 году в составе «Альфа Ромео», высказался о своём напарнике, финне Валттери Боттасе.



«Для новичка не может быть более подходящего варианта, чем Боттас в качестве товарища по команде в первом же сезоне. Чтобы его победить, мне нужно очень усердно работать и крайне быстро адаптироваться уже с самого начала — ко всей Формуле-1 в целом, а также к новой машине, в частности.



Но что более важно, как мне кажется, так это то, что он может помочь мне пройти этот непростой период адаптации. Он очень открытый пилот, который имеет обыкновение делиться информацией, что будет очень полезно для меня.

В конце концов, в его активе так много подиумов и побед в Формуле-1. Среди всех гонщиков лишь немногие могут превзойти Хэмилтона, и он один из них. Валттери — отличный пример и очень сильный товарищ по команде. Надеюсь, что буду совершенствоваться вместе с ним в новом сезоне», — приводит слова Чжоу Motorsport.