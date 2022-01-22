Ник де Врис: Хэмилтона лишили титула, но ферстаппен — достойный чемпион

Пилот команды Формулы-Е «Мерседес», чемпион серии Ник де Врис поделился мнением о скандальном финале сзеона-2021 Формулы-1.
«Прежде всего мне хотелось бы сказать, что Макс Ферстаппен — достойный чемпион. Он провёл невероятный сезон, никто не сомневался в его способностях или в том, что он заслужил этот титул, особенно я. Но с другой стороны Льюис тоже провёл невероятный сезон. В то воскресенье в Абу-Даби он сделал всё, чтобы выиграть этот титул.
Судьи приняли решения, которые противоречили правилам, и это лишило Хэмилтона титула. Это плохо, я не думаю, что в спорте есть место для такого. Что с этим сделать? Я не знаю. Понимаю чувства Льюиса. Я не знаю, что значит проиграть восьмой титул, но я уважаю и понимаю его чувства. В любом случае, Макс Ферстаппен — прекрасный гонщик и он достоин титула. Это факт», — приводит слова де Вриса Formula1.it.
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