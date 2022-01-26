Хилл: будет глупо, если Расселл станет расценивать Льюиса как принципиального противника

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался по поводу пилота Джорджа Расселла, который со следующего сезона будет выступать за «Мерседес».

«Будет здорово следить за ним. Я уверен, что Хэмилтон будет подбадривать Расселла. Я не вижу причин, из-за которых что-то может пойти не так. Льюис понимает, что у него осталось меньше времени в спорте, чем у Джорджа, поэтому я уверен, что он будет готов протянуть руку помощи, если потребуется. Возможно, в этом нет необходимости.

Джордж сам решает, как ему поступить. Ведь можно выбрать подход вроде «он мой принципиальный противник, мне нужно преподать ему урок». Это может быть не самым умным поступком, когда рядом с тобой Льюис. Так что да, нам есть чего ждать. У парня есть всё, что нужно, он выделяется среди других», — приводит слова Хилла PlanetF1.