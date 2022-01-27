Глава автоспортивного подразделения «Хонды» продолжит карьеру в «Ред Булл»

Босс «Хонды» Масаси Ямамото перешёл на работу в моторное подразделение «Ред Булл».
Ямамото покинет японскую компанию в этом месяце, чтобы основать консалтинговую фирму, которая будет сотрудничать с «Ред Булл» для поддержки её усилий.
Говоря о своих планах, он сказал, что его идея заключается в том, чтобы выступать в качестве контактного лица между «Ред Булл» и «Хондой», чтобы обеспечить сохранение прочных отношений между обеими сторонами.
«Мы создали новую компанию. Мы хотим делать то, что делает людей счастливыми, и если мы победим в Формуле-1, то болельщики будут счастливы от этого.
Мы подписали контракт с компанией Red Bull Powertrains. Эта компания пригласила меня по просьбе Кристиана Хорнера и Хельмута Марко, чтобы я оказывал им поддержку», — приводит слова Ямамото Motorsport.
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