Источник: «Ред Булл» провалил обязательные краш-тесты ФИА

Команда Формулы-1 «Ред Булл» не объявила дату презентации нового болида, так как испытывает проблемы с прохождением обязательных краш-тестов Международной автомобильной Федерации (ФИА). Об этом сообщает Motosport Italia.



Однако, как подчёркивает издание, в австрийской команде не слишком обеспокоены сложившейся ситуацией, так как подобное с ней случалось и прежде. Дело в том, что глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи предпочитает конструировать «экстремальный вариант» болида с очень высоким уровнем прижимной силы, лишь по мере необходимости увеличивая прочность конструкции, чтобы соответствовать правилам ФИА.



Напомним, первые тестовые заезды состоятся в Барселоне (Испания) с 23 по 25 февраля. Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне.