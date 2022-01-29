В ФИА заявили, что Ферстаппен сохранил бы титул даже в случае успеха апелляции «Мерседеса»
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Генеральный секретарь и руководитель ФИА по сериям с открытыми колёсами Питер Байер заявил, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал бы чемпионом сезона-2021, даже если бы «Мерседес» подал апелляцию и выиграл суд.
«Что бы случилось, если бы после отклонения запроса со стороны стюардов апелляция «Мерседеса» рассматривалась в суде? Майкл Маси принял определённые решения, суд бы попросту аннулировал результат гонки. Но даже в таком случае чемпионом мира остался бы Макс Ферстаппен.
Как бы то ни было, ситуация в финале сезона была далека от идеала. Мы над этим работаем. Гоночного директора нужно уважать. Моя задача – понять, как мы можем улучшить ситуацию», — приводит слова Питера Байера GPFans.
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